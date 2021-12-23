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مصرف لبنان يمدد مهلة السحب من الودائع الدولارية

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مصرف لبنان يمدد مهلة السحب من الودائع الدولارية

إلى 31 يناير

بيروت - رويترز

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قال مصرف لبنان المركزي في بيان، اليوم الخميس، إنه قرر تمديد مهلة السحب من الودائع الدولارية إلى 31 يناير.

وكان البنك ذكر في 16 ديسمبر، أنه سيزود البنوك بالدولار الأميركي عن طريق منصة الصرف الأجنبي (صيرفة)، حتى تتمكن البنوك من صرف مبالغ بالدولار لأصحاب الودائع بدلا من صرفها بالليرة اللبنانية.

في يونيو الماضي، أعلن مصرف لبنان المركزي أن المودعين من أصحاب الحسابات التي كانت قائمة بتاريخ أكتوبر 2019، سيمكنهم الحصول على 400 دولار شهريا، إضافة إلى ما يوازيها بالليرة اللبنانية.

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وفي السابق، منعت البنوك اللبنانية المودعين في أغلب الأحيان من السحب من حساباتهم بالدولار، كما منعت التحويلات للخارج.

وبموجب منشور للمصرف المركزي صدر العام الماضي، كان مسموحا للمودعين بالسحب بالعملة المحلية من حساباتهم بالدولار بسعر الصرف الثابت 3900 ليرة للدولار.

ويمثل ذلك نحو ثلث قيمة الدولار في السوق السوداء، لكنه كان السبيل الوحيد لوصول العديد من اللبنانيين لأموالهم.

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