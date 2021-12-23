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"الاتحاد للطيران" تحول ملكية بعض خدماتها المساندة

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طيران

"الاتحاد للطيران" تحول ملكية بعض خدماتها المساندة

الشركات الفرعية للناقلة ستستفيد من انضمامها لمحفظة تضم مطارات وموانئ أبوظبي

دبي - العربية.نت

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قال مكتب أبوظبي الإعلامي، اليوم الخميس، إن شركة الاتحاد للطيران حولت ملكية بعض خدماتها المساندة إلى شركة جديدة لخدمات الطيران تابعة للقابضة (إيه.دي.كيو) ومركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

وأضاف المكتب في بيان أن "الصفقة تتيح الاستفادة من المحفظة اللوجستية التي تتمتع بها القابضة (إيه.دي.كيو) وتتيح لـ "الاتحاد للطيران" الاستفادة من الفرص في سوق السفر العالمي، كما تعزز منظومة الطيران".

وبمجرد إتمام الصفقة، ستستفيد الشركات الفرعية للناقلة من انضمامها إلى محفظة لوجستية واسعة النطاق تضم مطارات أبوظبي ومجموعة موانئ أبوظبي.

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وستشمل الصفقة كلاً من شركات "الاتحاد الهندسية، الاتحاد لخدمات المطار – الشحن، الاتحاد لخدمات المطار - المناولة الأرضية، الاتحاد لتدريب الطيران، الاتحاد للخدمات اللوجستية الآمنة والاتحاد للتدريب الفني".

بالإضافة إلى ذلك، ستشمل الصفقة المقترحة انضمام شركتين من الاتحاد للطيران إلى شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) وهما شركة الاتحاد لخدمات المطار – التموين، والتي ستنضم إلى كابيتال للضيافة، والاتحاد للعطلات التي ستنضم إلى سياحة 365، شركة الترويج للسياحة التابعة لأدنيك.

وستكون الصفقة المقترحة بداية فصل جديد للاتحاد للطيران، حيث ستتيح للشركة مجالاً أكبر للتركيز على أعمالها الأساسية، والاستجابة بشكل أسرع للفرص المتاحة في السوق مع تعافي الطلب العالمي على السفر من تبعات جائحة كوفيد-19.

وسوف تدعم "القابضة" (ADQ) عبر شبكتها الواسعة ومواردها وخبراتها، النمو المستقبلي لتلك الشركات، الأمر الذي سيعود بالفائدة للاتحاد للطيران وغيرها من شركات الطيران الأخرى في مطار أبوظبي الدولي، فضلاً عن تعزيز النظام الإيكولوجي للطيران في أبوظبي.

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