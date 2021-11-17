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"الاتحاد للطيران" قد تلغي طلبيات من إيرباص وبوينغ بالمليارات

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الاتحاد للطيران
الاتحاد للطيران
طيران

"الاتحاد للطيران" قد تلغي طلبيات من إيرباص وبوينغ بالمليارات

عزت ذلك إلى الضبابية بشأن مواعيد التسليم وتعافي القطاع

دبي - رويترز

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قال الرئيس التنفيذي لشركة "الاتحاد للطيران" بأبوظبي اليوم الأربعاء، إن الشركة قد تلغي طلبيات شراء طائرات بمليارات الدولارات من إيرباص وبوينغ، عازيا ذلك إلى الضبابية بشأن مواعيد التسليم وتعافي القطاع من أثر الجائحة.

وقال توني دوجلاس عن طائرات إيرباص إيه320 نيو وبوينغ 777 إكس التي طلبتها شركة الطيران منذ ما يقرب من عشر سنوات: "لا يمكن للمصنعين تأكيد مواعيد تسليمهما وأمامك سوق لا تعرف متى ستتعافى".

وستواصل الاتحاد للطيران تسلم طائرات إيرباص إيه350-1000 وبوينغ 787 دريملاينر، والتي قال دوجلاس إنها ستصبح العمود الفقري للأسطول الذي سيتقلص إلى 65 طائرة.

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