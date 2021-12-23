"الكيميائية السعودية" توصي بتوزيع أرباح بـ5% عن 9 أشهر من 2021

أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة، اليوم الخميس، عن توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن فترة 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021، بإجمالي نحو 42.16 مليون ريال، لعدد أسهم مستحقة للأرباح 84.32 مليون سهم.

وقالت "الكيميائية السعودية" في بيان على "تداول السعودية"، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 0.50 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.

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وأضافت أن تاريخ الأحقية هو يوم الأحد 23 يناير 2022، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم في يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وسيكون تاريخ التوزيع الخميس 3 فبراير 2022.

خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، حققت الشركة أرباحا 75.8 مليون ريال، مقابل 96.9 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2020، بتراجع 21.7%.