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"اليمامة للحديد" توقع عقداً لتوريد أبراج حديدية بـ179 مليون ريال

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اليمامة للحديد
شعار شركة اليمامة للصناعات الحديدية

"اليمامة للحديد" توقع عقداً لتوريد أبراج حديدية بـ179 مليون ريال

لصالح الشركة العربية لإنشاء التمديدات الكهربائية المحدودة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة اليمامة للصناعات الحديدية عن توقيع عقد لتوريد أبراج حديدية بقيمة 178.6 مليون ريال، لصالح الشركة العربية لإنشاء التمديدات الكهربائية المحدودة "اتكون".

وقالت "اليمامة للحديد" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إنها ستقوم بتوريد أبراج حديدية لخطوط نقل الطاقة الكهربائية لزوم بناء خط الربط 380 كيلوفولت بين محطة بحيرة ومحطة طبرجل.

وأضافت أن مدة التوريد تبلغ 12 شهر بداية من شهر مايو 2022.

وتوقعت ظهور الأثر المالية من الربع الثالث للعام المالي 2022 إلى الربع الثالث للعام المالي 2023.

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