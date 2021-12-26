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بن داود: "دلة العرب" تعترض على حكم ابتدائي لصالح "الدانوب"

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بن داود مناسبة
شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات "الدانوب" التابعة لبن داود
سوق السعودية

بن داود: "دلة العرب" تعترض على حكم ابتدائي لصالح "الدانوب"

تحدد موعد الجلسة القادمة يوم الأربعاء 12 يناير 2022

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة بن داود القابضة عن قيام شركة دلة العرب بالاعتراض على الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية برفض الدعوى المقامة من دلة العرب ضد شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات التابعة لـ"بن داود".

كانت "بن داود" قد أعلنت عن صدور حكم قضائي لصالح شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات برفض الدعوى المقامة من قبل شركة دلة العرب والمنظورة أمام المحكمة التجارية بجدة، والمتعلقة بمطالبة المدعية بتعويض تعدٍّ على براءة اختراع.

وقالت "بن داود" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنه تم قيد الدعوى لدى محكمة الاستئناف وتحدد موعد الجلسة القادمة يوم الأربعاء 12 يناير 2022.

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كانت شركة دلة العرب قد رفعت دعوى قضائية، طالبت فيها بتعويض بمبلغ قدره 124.125 مليون ريال، بالإضافة إلى مبلغ 300 ألف ريال عن أتعاب المحامي، وفقا لبيان سابق، عن ما سمّته أضرارا ناجمة عن انتهاك لبراءة اختراع.

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