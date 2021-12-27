توزيع 9.75 مليون ريال على مالكي وحدات "سدكو كابيتال ريت" 

أعلنت الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية "سدكو كابيتال، عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق سدكو كابيتال ريت عن الفترة من أول أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2021 بقيمة إجمالية 9.75 مليون ريال.

وذكرت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أن التوزيعات النقدية ستوزع على أساس 60 وحدة قائمة.

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وحسب البيان، تبلغ قيمة الربح الموزع يبلغ 0.1625 ريال سعودي لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 1.625% أي ما يعادل 6.50% على أساس سنوي.

كما تبلغ نسبة التوزيع 1.81% من صافي قيمة الأصول حسب آخر قوائم مالية مصدرة، كما في يوم الأربعاء بتاريخ 30 يونيو 2021.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات، وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الخميس 30 ديسمبر 2021.

وأفادت الشركة بأنه سيتم دفع التوزيعات خلال 60 يوماً من تاريخ الاستحقاق.