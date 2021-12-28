3 شركات تطرح هواتف جديدة قابلة للطي في الصين

قدمت شركة هواوي تكنولوجيز، وعلامتها التجارية الفرعية Honor، بالإضافة إلى شركة Motorola التابعة لمجموعة لينوفو المحدودة، هواتف جديدة قابلة للطي في الأيام الأخيرة، وتراهن على عامل الشكل الناشئ للفوز بالسوق الصينية شديد التنافسية.

وسعرت شركة هواوي جهاز P50 Pocket بسعر 8988 يوانا (1410 دولارات).

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ومن المتوقع أن تنمو سوق الهواتف الذكية إلى 1.35 مليار هاتف في عام 2022، وفقاً لبيانات IDC، وستكون عوامل الشكل والقدرات الجديدة مثل الشبكات اللاسلكية للجيل الخامس هي المفتاح لكسب العملاء، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

من جانبها، أصدرت شركة سامسونغ بالفعل عدة أجيال في تشكيلة الأجهزة القابلة للطي، والتي شهدت أفضل مبيعاتها حتى الآن مع إصدار غالاكسي Z Flip 3، بقيمة 999 دولاراً في أغسطس. فيما أطلقت كل من العلامات التجارية الصينية الرائدة شاومي، وأوبو أجهزتها الشبيهة بالكتب هذا العام، بينما قامت شركة Vivo المنافسة بتقديم تجاربها هي الأخرى حول الشكل، فيما نظرت أبل أيضاً في فكرة آيفون قابل للطي، والتي لا تبدو وشيكة إلى الآن.

بدوره، قال محلل بلومبرغ إنتيليجينس، وو جين هو: "قد تكون أبل وشركات الهواتف الذكية الصينية شاومي، وأوبو، وفيفو من المستفيدين الرئيسيين في سوق الأجهزة المحمولة الآخذة في الاتساع، والتي يشير تحليلنا إلى أنها قد ترتفع بنسبة 5% إلى حوالي 520 مليار دولار من المبيعات في عام 2022".

ويعتقد هو، أن الصناعة يمكن أن تستعيد معظم الشحنات والمبيعات المتأخرة بسبب اختناقات العرض بحلول النصف الثاني من عام 2022، مدعومة بتغلغل تقنية الجيل الخامس الأعمق، خاصة بين الأجهزة المتوسطة.

Real time convenience for your daily needs.



Check the weather, catch up on notifications or see your stunning selfies in real-time with the handy cover screen on #HUAWEIP50Pocket. pic.twitter.com/HhXXRZGt2F — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) December 23, 2021

وتتطلع شركة Honor، التي تم بيعها إلى تحالف مدعوم من الحكومة العام الماضي، وموتورولا، لاقتحام الطبقة العليا من العلامات التجارية العالمية بينما تحاول هواوي التعافي بعد خروجها عن مسارها بسبب عقوبات عهد ترمب.

ويأتي هاتف P50 Pocket من هواوي، بشريحة Snapdragon 888 التابعة لشركة كوالكوم، لتحل محل معالجات HiSilicon الداخلية من هواوي والتي لم يعد بإمكانها إنتاجها، حيث يُسمح لشركة كوالكوم بتزويد هواوي بمتغيرات الجيل الرابع من السيليكون الخاص بها، مما يحد من جاذبية عروض الشركة الصينية في وقت تعد تكنولوجيا الجيل الخامس ميزة متوقعة.

ويعمل الجهاز القابل للطي الجديد أيضاً بنظام تشغيل Harmony OS من هواوي بدلاً من نظام أندرويد.

وتعد السوق المحلية محور تركيز جميع الشركات الصينية التي تقدم الأجهزة القابلة للطي اليوم، ويرجع ذلك جزئياً إلى قاعدة المستهلكين البارعين في مجال التكنولوجيا وعدم نجاح سامسونغ نسبياً هناك.