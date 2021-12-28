"إتش إس بي سي" تعلن احتمالية ممارسة الاستقرار السعري لأسهم طرح "جاهز"

أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها مدير الاستقرار السعري للطرح الأولي لشركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات "جاهز" عن احتمالية قيامها بعملية الاستقرار السعري لأسهم الطرح وفقًا للتعليمات الخاصة بتنظيمات آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية.

وذكر مدير الاستقرار السعري، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، أنه يجوز لمدير الاستقرار السعري أن ينفذ عمليات لغرض استقرار سعر الأسهم في السوق بما يتوافق مع تعليمات الاستقرار السعري، ويجوز تنفيذ هذه العمليات في السوق في أي وقت خلال مدة الاستقرار السعري.

مادة اعلانية

وقالت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، إن المساهمين المقرضين هم شركة علامات الدولية المحدودة وشركة حفظ أصول تأثير للاتصالات وتقنية المعلومات، وبلغ عدد أسهم التخصيص الإضافية 204.59 ألف سهم تعادل نسبة 10.83% من أسهم الطرح، وسيتم طرح أسهم التخصيص الإضافي بسعر الطرح.

تحدد سعر الطرح النهائي عند 850 ريالاً سعوديا للسهم الواحد.

وأوضحت أنه يجوز ممارسة خيار الاستقرار السعري بالكامل أو بشكل جزئي في أي وقت خلال مدة الاستقرار السعري.

يذكر أنه تمت تغطية عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المستثمرين المؤهلين (غير الأفراد) في أسهم شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات بنسبة بلغت 38.8 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

وبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للمستثمرين المؤهلين غير الأفراد 1.888 مليون سهم بما يمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب المستثمرين المؤهلين الأفراد.

فيما انطلقت مرحلة اكتتاب المستثمرين المؤهلين الأفراد في طرح شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات، يوم الخميس 23 ديسمبر 2021، حتى يوم الأحد 26 ديسمبر الجاري.