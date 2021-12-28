"ساسكو" تقرر توزيع 2% أرباحاً عن الربع الثالث

قرر مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو" توزيع أرباح على مساهمي الشركة عن الربع الثالث من العام المالي 2021، بإجمالي 12 مليون ريال، لعدد أسهم مستحقة للأرباح 60 مليون سهم.

وقالت "ساسكو" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن حصة السهم من التوزيع 0.20 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 2%.

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وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق نهاية تداول يوم الأحد الموافق 2 يناير 2022 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وسيتم الإعلان عن موعد وطريقة التوزيع لاحقاً.