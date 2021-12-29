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دور للضيافة ترسي عقد إنشاء مجمع سكني في الرياض بـ82.5 مليون ريال

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شركة دور للضيافة
شركة دور للضيافة
سوق السعودية

دور للضيافة ترسي عقد إنشاء مجمع سكني في الرياض بـ82.5 مليون ريال

على شركة مجموعة المرشد للمقاولات

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة دور للضيافة عن ترسية وتوقيع عقد مشروع إنشاء مجمع سكني فاخر على الأرض المملوكة للشركة الواقعة على طريق الملك خالد في مدينة الرياض، بمساحة إجمالية تقدر بـ30 ألف متر مربع، مع شركة مجموعة المرشد للمقاولات لتنفيذ الأعمال الإنشائية والتشطيبات والأعمال الإلكتروميكانيكية للمشروع.

وقالت "دور" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن قيمة العقد 82.5 مليون ريال، ومدته 18 شهراً.

وأضافت أن المشروع يتضمن إنشاء 75 فيلا سكنية متميزة وراقية مختلفة المساحات، بالاضافة الى مسطحات خضراء، وسيتم إنشاء المشروع وفق أحدث المواصفات والفلل الذكية.

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وأشارت إلى أن المشروع يتميز بقربه من البوابة الشمالية لحي السفارات في الرياض وبعض الهيئات والمؤسسات الحكومية الهامة.

وسيبدأ الأثر المالي الإيجابي المتوقع من هذا العقد اعتباراً من الربع الثالث من عام 2023.

وسيتم تمويل المشروع عن طريق الحصول على تسهيلات ائتمانية (التورق الإسلامي).

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