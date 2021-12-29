"سلوشنز" توقع عقود تنفيذ مشاريع بـ156.18 مليون ريال مع "إس تي سي"

أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)، عن توقيعها مجموعة من العقود مع شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" بقيمة 156.18 مليون ريال.

وأضافت "سلوشنز" في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أن العقود تستهدف تنفيذ مشاريع خادم التخزين المركزي والتبديل متعدد الاتفاقيات باستخدام المؤشرات التعريفية "IPMPLS" وتوسيع الشبكات.

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ويشمل نطاق المشروع كل من الخوادم، ووحدات التخزين، والنسخ الاحتياطي والأرشفة، والخدمات الاحترافية التقنية، والتراخيص، وكذلك ﺗﺤﺪﯾﺚ اﻟﻤﻨﺼﺎت القديمة والمتهالكة بمنصات ﺣﺪﯾﺜﺔ ﺗﻤﻜﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺪﯾﺜﺔ ودﻋﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻌﻤﻼء، بالإضافة إلى اﻟﺘﻮﺳﻊ واﻟﺘﺤﺪﯾﺚ لعٌقد الاتصال اﻟﻤﻮﺟﻮدة، واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻌٌﻘﺪ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ، إلى جانب ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻋٌﻘﺪ الاتصال PREAGG اﻟﺠﺪﯾﺪة.

وبحسب البيان، تصل مدة العقد إلى 24 شهرا، وسيظهر الأثر المالي على القوائم المالية للشركة بداية من الربع الأول من السنة القادمة 2022.

وتعد شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) المساهم الأكبر في "سلوشنز"، وتملك ما نسبته 79% من أسهم الشركة.