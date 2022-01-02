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رابغ العربية للمياه" تُسدد مُبكراً قرضاً بـ2.83 مليار ريال لـ"بترورابغ"

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بترورابغ
شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ"
سوق السعودية

رابغ العربية للمياه" تُسدد مُبكراً قرضاً بـ2.83 مليار ريال لـ"بترورابغ"

يحسن نسبة الدين إلى حقوق الملكية لشركة "بترورابغ"

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ" عن تسلمها بتاريخ 30 ديسمبر،2021 من شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء "راوك" مبلغ 2.835 مليار ريال (756 مليون دولار).

وذكرت "بترورابغ" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، أن المبلغ يمثل قيمة سداد مبكر لقرض مقدم من شركة "بترورابغ" عن طريق تسهيلات تمويلية من مقرضين، وذلك لإنشاء معامل شركة "راوك" لإنتاج المياه والبخار والكهرباء.

وأوضحت "بترورابغ"، أنها ستقوم بسداد المبلغ المذكور لتخفيض مديونيتها.

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وأشارت إلى أن الأثر الإيجابي لهذا السداد المبكر يتمثل في تحسين نسبة الدين إلى حقوق الملكية لشركة "بترورابغ".

و"راوك" هي شركة مستقلة لإنتاج المياه والبخار والطاقة تقوم بتوفير هذه المرافق الأساسية بشكل حصري للمصفاة ومجمع البتروكيماويات المتكامل المملوك لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ".

وتمتلك أكوا باور 99% بشكل غير مباشرة في "راوك" من خلال الشركات التابعة المملوكة لها بالكامل.

وطورت "راوك" منشآتها المتكاملة على مرحلتين حيث بدأ تشغيل المرحلة الأولى في يونيو 2008 والمرحلة الثانية في يونيو 2016 وتبلغ قدرة المنشأة المتكاملة 840 ميجاوات من الطاقة و 6110 طنًا في الساعة من البخار و12000 طناً في الساعة من المياه.

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