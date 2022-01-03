"زجاج" توصي بتوزيع 5% أرباحا نقدية عن 2021

أعلنت شركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج" عن توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها عن عام 2021، بإجمالي نحو 16.45 مليون ريال، لعدد أسهم مستحقة 32.9 مليون سهم.

وقالت شركة "زجاج" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن حصة السهم من التوزيع 0.5 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.

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وتكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق 16 يناير 2022، والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وذكرت الشركة أنها ستعلن عن تاريخ وآلية توزيع الأرباح في وقت لاحق.

كانت شركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج" قد أعلنت عن حصولها على موافقة صندوق التنمية الصناعية السعودي لإعادة جدولة آخر قسط قائم من القرض وقيمته 31.8 مليون ريال من إجمالي القرض البالغ 252.211 مليون ريال مع تمديد فترة السداد لمدة سنتين إضافيتين تنتهي في عام 2023 بدلاً من عام 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن جدول التمويل تدعم المركز المالي لها.

وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل المعاد جدولته هو سند لأمر وتمديد الرهن الحالي للأصول الثابتة.