انتهاء الدعم لنظام تشغيل أجهزة بلاكبيري اليوم

ينتهي اليوم الثلاثاء عهد نظام التشغيل الخاص بأجهزة بلاكبيري مع انتهاء الدعم لبرمجياتها الداخلية، لتنتهي معه حقبة الهواتف التي سيطرت على قطاع الأعمال في التسعينيات، وتميزت أيضا بنظام المراسلة الذي لاقى رواجا بين الشباب قبل اجتياح الهواتف الذكية للسوق.

الشركة الكندية التي عرفت سابقا بـResearch In Motion توقفت عن تصنيع الهواتف الذكية الخاصة بها في 2016 لتركز على البرمجيات.

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وقامت بترخيص علامتها التجارية وخدماتها لشركة TCL Communication Technology التي صنعت الأجهزة لحين انهاء صفقتها في 2020 باعتماد نظام التشغيل Android لشركة Alphabet وسيتم دعم هذه الأجهزة حتى أغسطس.

الجدير بالذكر أن أسهم بلاكبيري كانت إحدى أبرز أسهم الميم لعام 2021.