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تغطية اكتتاب الأفراد في طرح جاهز 589%.. وبدء التداول غداً

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سوق السعودية

تغطية اكتتاب الأفراد في طرح جاهز 589%.. وبدء التداول غداً

القيمة الإجمالية لطلبات المستثمرين الأفراد تصل إلى 1.4 مليار ريال

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، بصفتها المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومدير الاكتتاب ومدير الاستقرار السعري عن إتمام عملية الطرح لفئة المستثمرين المؤهلين (الأفراد) لشركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات وتخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب مؤهل فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها.

وكانت فترة اكتتاب المكتتبين المستثمرين المؤهلين (الأفراد) قد بدأت في يوم الخميس الموافق 23 ديسمبر2021، وانتهت في يوم الأحد الموافق 26 ديسمبر2021 باكتتابهم في كامل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة والبالغة 272,786 سهم بنسبة 14.4% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر850 ريالا سعوديا للسهم الواحد، وفقا لبيان على موقع تداول السعودية.

وبلغ عدد المشاركين المستثمرين المؤهلين (الأفراد) نحو 3,160 مكتتب، ووصلت نسبة تغطية المستثمرين المؤهلين (الأفراد) 588.90%.

ووصلت القيمة الإجمالية لطلبات المستثمرين المؤهلين (الأفراد) 1.365 مليار ريال.

اليوم.. انطلاق اكتتاب الأفراد المؤهلين في 272.8 ألف سهم من "جاهز" أسواق المال سوق السعودية اليوم.. انطلاق اكتتاب الأفراد المؤهلين في 272.8 ألف سهم من "جاهز"

أعلنت "تداول السعودية"، أمس، عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات في نمو – السوق الموازية اعتباراً من يوم غدا الأربعاء.

وقالت إن "جاهز" ستدرج برمز تداول 9526 وبالرمز الدولي SA15ED94KR18 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية 30% صعوداً وهبوطاً مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% صعوداً وهبوطاً.

كانت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها مدير الاستقرار السعري للطرح الأولي لشركة "جاهز"، قد أعلنت عن احتمالية قيامها بعملية الاستقرار السعري لأسهم الطرح وفقًا للتعليمات الخاصة بتنظيمات آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية.

يذكر أنه تمت تغطية عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المستثمرين المؤهلين (غير الأفراد) في أسهم شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات بنسبة بلغت 38.8 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

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