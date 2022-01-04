شركة مملوكة لـ"الجرافات البحرية" تفوز بعقد من أرامكو بـ 8.2 مليار درهم

فازت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، المملوكة بالكامل من شركة الجرافات البحرية الوطنية، المدرجة في سوق أبوظبي، بعقد قيمته 8.2 مليار درهم من شركة أرامكو السعودية بحزمتين من مشروع حقل زلف البحري.

وتوقعت "الجرافات البحرية" في بيان لسوق أبوظبي، اليوم الثلاثاء، أن يتم تنفيذ العمل على مدار 3 سنوات.

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كانت شركة الجرافات البحرية الوطنية، قد أتمت قانونيا في فبراير 2021، عملية توحيد أعمالها مع شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، وذلك بعد تصويت المساهمين في 14 ديسمبر 2020 والحصول على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة.

وذلك بعد تحويل الأدوات المالية الإلزامية التي أصدرت لصالح مساهمي "شركة الإنشاءات البترولية الوطنية" مقابل استحواذ "شركة الجرافات البحرية الوطنية" على كامل رأسمال "شركة الإنشاءات البترولية الوطنية" إلى 575 مليون سهم عادي.