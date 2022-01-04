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"سدافكو" توصي بتوزيع أرباح نقدية 30% عن النصف الأول

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سدافكو
الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"
سوق السعودية

"سدافكو" توصي بتوزيع أرباح نقدية 30% عن النصف الأول

حصة السهم من التوزيع 3 ريالات للسهم

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو" عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية للشركة المنتهي في 31 مارس 2022، بإجمالي نحو 95.99 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح نحو 31.99 مليون سهم.

وقالت "سدافكو" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن حصة السهم من التوزيع 3 ريالات للسهم، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 30%.

وستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الخميس 6 يناير 2022، والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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فيما سيكون تاريخ التوزيع 25 يناير 2022.

على صعيد نتائج الأعمال للنصف الأول المنتهي في 30 سبتمبر 2021، انخفض صافي ربح "سدافكو" بعد الزكاة والضريبة بنسبة 34.86% إلى 91.7 مليون ريال، مقابل 140.79 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام المالي السابق.

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