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"شمس": انتهاء عقد تصميم وتطوير منتجع شاطئ النخيل

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شركة المشروعات السياحية شمس
شعار شركة المشروعات السياحية "شمس"
سوق السعودية

"شمس": انتهاء عقد تصميم وتطوير منتجع شاطئ النخيل

لا يوجد أثر مالي أو التزامات مالية نتيجة انتهاء العقد

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة المشروعات السياحية "شمس"، اليوم الثلاثاء، عن انتهاء الاتفاقية مع شركة APOGEE ATTRACTIONS LLC الأميركية لتقديم الاستشارات والدراسات والتصاميم وخطط التطوير للخدمات الترفيهية في منتجع شاطئ النخيل، بقيمة 20.6 ألف دولار.

وقالت "شمس" في بيان على "تداول السعودية"، إن الاتفاقية الموقعة في 24 فبراير 2019 كانت مدتها 6 أشهر انتهت بتاريخ 23 أغسطس 2019، وذلك خلال فترة مجلس الإدارة السابقة المنتهية دورته بتاريخ 27 مايو 2021، دون أي تطورات على العقد، حيث لم يتم البت بأي من المشاريع المشار لها.

وأضافت أنه لا يوجد أثر مالي أو التزامات مالية نتيجة انتهاء العقد.

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وقالت "شمس" إن مجلس إدارة الشركة الحالي والذي بدأ دورته في 28 مايو 2021، يعمل على وضع الخطط والأهداف الاستراتيجية لتوجهات الشركة المستقبلية وإعادة هيكلة رأس مالها.

وأضافت أن مجلس الإدارة الحالي أنهى في فترة وجيزة وذلك بتاريخ 9 ديسمبر 2021، تخفيض رأس مال الشركة من 101.5 مليون ريال إلى نحو 52.57 مليون ريال بنسبة تخفيض تبلغ 48.21% من رأس مال الشركة.

وأشارت إلى تعيين شركة وساطة كابيتال كمستشار مالي لزيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بنحو 315.4 مليون ريال، ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة نحو 367.97 مليون ريال بنسبة زيادة تبلغ 600% من رأس مال الشركة.

وتهدف زيادة رأس مال الشركة إلى دعم رأس المال العامل وتعزيز الملائة المالية للشركة وإعادة تأهيل المنتجع الحالي الواقع بالمنطقة الشرقية والدخول في استثمارات بالقطاع السياحي دعما لرؤية المملكة 2030، والتي تهدف أحد ركائزها إلى زيادة وتطوير مرافق الضيافة والخدمات السياحية الأخرى.

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