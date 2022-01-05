"جاهز" يتصدر التعاملات في أولى تداولاته بسوق السعودية "نمو"

افتتح سهم جاهز لتوصيل الطلبات في السعودية على ارتفاع 10% في أول يوم تداول له في السوق الموازية "نمو".

وتصدر "جاهز" تداولات السوق الموازية بقيمة 46.67 مليون ريال عبر التداول على نحو 50.4 ألف سهم، مقلصاً ارتفاعاته بعد الافتتاح إلى 3.29% عند سعر 878 ريالا للسهم.

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وخالف "جاهز" أداء السوق المتراجع 2.15% عند مستوى 25258.59 نقطة.

وبدأ اليوم الأربعاء، إدراج وبدء تداول أسهم شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات في سوق "نمو"، بسعر 850 ريالا للسهم.

وستدرج الشركة برمز تداول 9526 وبالرمز الدولي SA15ED94KR18 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية 30% صعوداً وهبوطاً مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% صعوداً وهبوطاً.

كانت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها مدير الاستقرار السعري للطرح الأولي لشركة "جاهز"، قد أعلنت عن احتمالية قيامها بعملية الاستقرار السعري لأسهم الطرح وفقًا للتعليمات الخاصة بتنظيمات آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية.

يذكر أنه تمت تغطية عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المستثمرين المؤهلين (غير الأفراد) في أسهم شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات بنسبة بلغت 38.8 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة، فيما وصلت نسبة تغطية المستثمرين المؤهلين (الأفراد) 588.90%.

وكانت فترة اكتتاب المكتتبين المستثمرين المؤهلين (الأفراد) قد بدأت في يوم الخميس الموافق 23 ديسمبر2021، وانتهت في يوم الأحد الموافق 26 ديسمبر2021 باكتتابهم في كامل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة والبالغة 272,786 سهما، بنسبة 14.4% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 850 ريالا سعوديا للسهم الواحد، وفقا لبيان على موقع تداول السعودية.

ووصلت القيمة الإجمالية لطلبات المستثمرين المؤهلين (الأفراد) 1.365 مليار ريال.