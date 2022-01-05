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ترسية تشغيل وإدارة بئر زمزم على شركة "الخريف" بـ 196 مليون ريال

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سقيا زمزم
مياه بئر زمزم
سوق السعودية

ترسية تشغيل وإدارة بئر زمزم على شركة "الخريف" بـ 196 مليون ريال

لمدة 60 شهراً

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة "الخريف"، اليوم الأربعاء، عن ترسية عقد "تشغيل وصيانة مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم لجميع أجزائه" في العاصمة المقدسة مكة المكرمة من قبل شركة المياه الوطنية.

وقالت شركة "الخريف" في بيان على "تداول السعودية"، إن قيمة العقد تبلغ 195.85 مليون ريال.

وأضافت أنها ستقوم بإدارة وتشغيل وصيانة جميع مرافق مياه بئر زمزم ومصنع التشكيل ومصنع التعبئة ومركز التوزيع وذلك لمدة 60 شهراً.

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وتوقعت "الخريف" أن ينعكس الأثر المالي للمشروع على نتائجها في الربع الأول من عام 2022.

وتابعت: "يأتي ذلك تماشياً واستكمالاً للخطة الاستراتيجية لشركة الخريف لتقنية المياه والطاقة ومواكبة أهدافها وأهداف رؤية المملكة 2030 في تعزيز التطور في جميع قطاعات المياه، وعليها فازت الشركة بهذه المنافسة الخاصة بمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم في العاصمة المقدسة مكة المكرمة وذلك بعد تقديمها أفضل العروض الفنية والمالية".

وذكرت "الخريف"، أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الشأن في حينه، بعد استلام النسخة النهائية من العقد، عقب توقيعه من جميع الأطراف المعنية.

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