أرباح إكسترا الفصلية ترتفع 24% إلى 125 مليون ريال

أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا)، اليوم الاثنين، عن النتائج المالية التقديرية لعام 2021 والربع الرابع من العام السابق.

وأظهرت بيانات الشركة، على موقع تداول السعودية، تحقيق قفزة في صافي الأرباح خلال عام 2021، بنسبة نمو 41% لتصل إلى 396.7 مليون ريال.

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يأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه إيرادات الشركة بنسبة 2.145% العام الماضي، لتصل إلى 5.8 مليارات ريال.

وفصليا، ارتفع صافي ربح الشركة خلال الربع الرابع من العام الماضي، بنسبة 23.87% لتصل إلى 125 مليون ريال، مقابل 101.64 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعزت الشركة أسباب ارتفاع الأرباح في الربع الرابع رغم تراجع الإيرادات بنسبة 9.5% مقابل نفس الربع من العام السابق، إلى نمو ايرادات خدمات التمويل الاستهلاكي، فقد ارتفع إجمالي الربح بنسبة 12.3% ليسجل 355.8 مليون ريال مقابل 316.8 مليون ريال عن نفس الربع من العام الماضي، مما كان له الأثر على نمو صافي الربح بنسبة 23.9% على الرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتشغيل والمصاريف العمومية والإدارية.

ومن الجدير بالذكر أن صافي ربح الشركة المتحدة للخدمات المالية قد بلغ 47.6 مليون ريال عن الربع الرابع من العام الحالي مقابل 15.2 مليون ريال عن نفس الربع من العام الماضي.

وخلال العام الماضي، دعمت أيضا خدمات التمويل الإستهلاكي وخدمات إكسترا من نتائج أعمال الشركة، فقد نما إجمالي الربح بنسبة 14.1% عن نفس الفترة من العام السابق، ليسجل 1186 مليون ريال في مقابل 1039.3 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي، مما كان له الأثر على نمو صافي الربح بنسبة 41.6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، على الرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتشغيل والمصاريف العمومية والإدارية.

ومن الجدير بالذكر أن صافي ربح الشركة المتحدة للخدمات المالية قد حقق نموا بنسبة 500% ليسجل صافي ربح الشركة المتحدة للخدمات المالية 128.7 مليون ريال عن الفترة الحالية في مقابل 21.3 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي.