رئيس "إكسترا" للعربية: نستهدف الاستحواذ على 10% من سوق الإلكترونيات في مصر

قال الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا"، محمد جلال، إن الشركة تستهدف الاستحواذ على 10% من سوق الإلكترونيات في مصر كحد أدنى خلال الخمس سنوات المقبلة.

وأضاف جلال في مقابلة مع "العربية"، أن عدد سكان مصر يتجاوز 100 مليون نسمة، وحجم سوق الإلكترونيات هناك يربو عن 25 مليار ريال سعودي، أي أنه يقارب حجم السوق السعودية.

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وذكر جلال أن حصة الشركة في السوق السعودية تتراوح بين 18 إلى 20%.

وإلى جانب التوسع في السوق المصرية بإنشاء شركة بقيمة مليار ريال، قال جلال إنه سيتم ضخ 150 مليون ريال لافتتاح 4 محلات وتطوير بنى تحتية في السعودية وعُمان.

وكشف أن الشركة ستبدأ الأعمال في مصر خلال الربع الأول من 2022، على أن تنطلق العمليات في أواخر النصف الثاني من العام.

وتابع: "نستهدف نقل نموذج الأعمال الخاص بإكسترا مع بعض التعديلات التي تتناسب مع المستهلك المصري.. كما نستهدف نقل خبرتنا في المعاملات الإلكترونية أو التقسيط أو في خدمات التوصيل والصيانة".

وذكر أنه سيتم افتتاح متاجر بجانب البيع "أونلاين"، وتخطط الشركة للانتشار في كافة المحافظات مع التركيز على القاهرة والدلتا والإسكندرية لأنها مجتمعة تستحوذ على نسبة كبيرة من السوق بصفة عامة.

وأضاف: "سنبدأ أول خطواتنا بمحافظة القاهرة، وفي الوقت الحالي نستهدف البدء أونلاين قبل البدء بالمتاجر".

وقال: "2022 ستكون سنة حافلة مليئة بالاستثمارات وتمهد لانطلاقة كبيرة في المستقبل".

وحول توقعات تحقيق الأرباح من الشركة الجديدة في مصر، أفاد الرئيس التنفيذي بأن الشركة استغرقت 6 سنوات حتى حققت ربحاً بعد تأسيسها في السعودية، متوقعا أن يكون الوضع أسرع بكثير نتيجة وجود الخبرة والتواجد الإقليمي والعلاقة المباشرة مع مزودي الخدمات، وقال: "هذا يوفر زخما مختلفا ونتوقع ما هو أسرع من المحقق في السعودية".