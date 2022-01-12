أكواباور توقع مذكرة تفاهم مع معادن لتطوير الطاقة المتجددة في السعودية
توقع الاتفاق على هامش مؤتمر التعدين الدولي
أفادت مراسلة العربية أنه جرى توقيع عدد من الاتفاقيات على هامش فعاليات مؤتمر التعدين الدولي المنعقد في الرياض حاليا.
وأضافت أن شركة معادن وقعت اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع شركة أكوا باور السعودية وتهدف إلى تحسين وتطوير استكشاف الطاقة المتجددة والنظيفة في عدة مناطق بالسعودية.
وأشارت إلى أن وزارة الطاقة السعودية وقعت مع نظيرتها التونسية اتفاقية بشأن الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة واتفق الطرفان أن يتعاونا في عدة مجالات منها تبادل المعلومات وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع.
وانطلقت أمس فعاليات مؤتمر التعدين الدولي الذي يعد الأول من نوعه حول قطاع التعدين بدول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وإفريقيا.
ويناقش المؤتمر واقع ومستقبل التعدين في المنطقة والعالم. ويشارك في المؤتمر ألف شخصية من 100 دولة، وأكثر من 150 من كبار المستثمرين العالميين.
ويتزامن المؤتمر مع الاجتماع التشاوري الثامن لوزراء الثروة المعدنية في الدول العربية.
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