تعليق تداول أسهم "الأهلي للتكافل" اليوم تمهيداً لإلغاء إدراجها

أعلنت "تداول السعودية" عن تعليق تداول أسهم شركة الأهلي للتكافل في السوق ابتداءً من اليوم الأربعاء للبدء في إجراءات إلغاء إدراج أسهم الشركة من السوق، بعد نفاذ اندماج شركة الأهلي للتكافل مع شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني.

وقالت "تداول السعودية" في بيان، إن شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" ستعلن عن تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني على حسابات المركز لمساهمي شركة الأهلي للتكافل المستحقين بعد يومي عمل من تاريخ نفاذ قرار الاندماج وبحد أقصى 6 أيام عمل بحسب إجراءات السوق والمركز.

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وفي بيان منفصل، أعلنت شركة الأهلي للتكافل عن انتهاء فترة اعتراض الدائنين بنهاية يوم 11 يناير 2022، وعدم استلام شركة الأهلي للتكافل أي اعتراضات من قبل دائني شركة الأهلي للتكافل خلال تلك الفترة.

وبذلك أعلنت عن نفاذ قرار الاندماج بين شركة الأهلي للتكافل وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. وانقضاء شركة الأهلي للتكافل وانتقال جميع حقوقها والتزاماتها إلى شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني التي سوف تستمر في الوجود.

وأوضحت أنه نتيجةً لصفقة الاندماج، ستلغى جميع أسهم شركة الأهلي للتكافل وسيقوم شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، من خلال زيادة رأسمالها، بإصدار نحو 23.85 مليون سهم عادي، بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد لصالح مساهمي شركة الأهلي للتكافل المقيدين في سجل مساهمي شركة الأهلي للتكافل لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" بنهاية فترة التداول في يوم الأحد 16 يناير 2022.