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مساهم في "متطورة" يطلب حل مجلس الإدارة وانتخاب آخر جديد

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الشركة السعوديىة للصناعات المتطورة
الشركة السعودية للصناعات المتطورة "متطورة"
سوق السعودية

مساهم في "متطورة" يطلب حل مجلس الإدارة وانتخاب آخر جديد

يملك أسهماً تمثّل 5.09% من رأسمال الشركة

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة السعودية للصناعات المتطورة "متطورة"، اليوم الخميس، عن تلقّي خطاب من المساهم دخيل بن رجاء الهاجري الذي يملك أسهماً تمثّل 5.09% من رأسمال الشركة يطلب اتخاذ الإجراءات النظاميّة وذلك لحل مجلس إدارة الشركة وإعادة انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد.

وقالت "متطورة" في بيان على "تداول السعودية"، إنها ستقوم بناءً على ذلك باتخاذ الإجراءات النظاميّة اللازمة حيال الطلب، وستعلن عن أيّ تطوّرات في هذا الصدد في حينه.

كانت أرباح الشركة السعودية للصناعات المتطورة قد ارتفعت بنسبة 322%. إلى 31.67 مليون ريال في الربع الثالث من 2021، مقابل 7.5 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

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وخلال التسعة أشهر الأولى من العام 2021، ارتفعت أرباح الشركة 218% لتصل إلى 65.51 مليون ريال، مقابل 20.55 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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