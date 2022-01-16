الثلاثاء المُقبل.. بدء إدراج وتداول "ألف ميم ياء للمعدات الطبية" في سوق "نمو"
كإدراج مباشر برمز تداول 9527
أعلنت "تداول السعودية"، اليوم الأحد، عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية في نمو – السوق الموازية اعتباراً من يوم الثلاثاء 18 يناير 2022، كإدراج مباشر برمز تداول 9527 وبالرمز الدوليSA15GGP4KRH1.
وذكرت "تداول السعودية"، أن حدود التذبذب السعرية اليومية تكون بنسبة 30% ارتفاعاً وانخفاضاً مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% ارتفاعاً وانخفاضاً.
كان مجلس إدارة الهيئة قد وافق في 22 ديسمبر 2021، على طلب شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية تسجيل أسهمها لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية.
وقالت الهيئة إن تداول هذه الأسهم سيقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.
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