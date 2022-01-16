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الثلاثاء المُقبل.. بدء إدراج وتداول "ألف ميم ياء للمعدات الطبية" في سوق "نمو"

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Medical equipment is seen inside the Jacob K. Javits Convention Center after New York Governor Andrew Cuomo announced that the site will be partially converted into a hospital for patients affected by the coronavirus disease (COVID-19) in Manhattan in New York City, New York, U.S., March 23, 2020. REUTERS/Mike Segar
معدات طبية
سوق السعودية

الثلاثاء المُقبل.. بدء إدراج وتداول "ألف ميم ياء للمعدات الطبية" في سوق "نمو"

كإدراج مباشر برمز تداول 9527

دبي - العربية.نت

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أعلنت "تداول السعودية"، اليوم الأحد، عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية في نمو – السوق الموازية اعتباراً من يوم الثلاثاء 18 يناير 2022، كإدراج مباشر برمز تداول 9527 وبالرمز الدوليSA15GGP4KRH1.

وذكرت "تداول السعودية"، أن حدود التذبذب السعرية اليومية تكون بنسبة 30% ارتفاعاً وانخفاضاً مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% ارتفاعاً وانخفاضاً.

كان مجلس إدارة الهيئة قد وافق في 22 ديسمبر 2021، على طلب شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية تسجيل أسهمها لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية.

وقالت الهيئة إن تداول هذه الأسهم سيقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.

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