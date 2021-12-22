هيئة السوق تقر طرح أسهم شركتي رؤوم التجارية و"ألف ميم ياء" في "نمو"

وافقت هيئة السوق المالية السعودية على تسجيل وطرح أسهم شركتي رؤوم التجارية وألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية في السوق الموازية "نمو".

قالت الهيئة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن مجلس إدارتها وافق على طلب شركة رؤوم التجارية تسجيل أسهمها وطرح مليون سهم تمثل 20% من أسهمها في السوق الموازية.

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وأضافت أن الطرح سيقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف تنشر نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح.

ووافق مجلس إدارة الهيئة على طلب شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية تسجيل أسهمها لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية.

وقالت الهيئة، إن تداول هذه الأسهم سيقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف ينشر مستند التسجيل قبل وقت كاف من موعد الإدراج.

وذكرت الهيئة أنه يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري.