بدء إدراج وتداول أسهم "الوسائل الصناعية" في "نمو".. الثلاثاء

أعلنت تداول السعودية، أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة الوسائل الصناعية في "نمو" – السوق الموازية اعتباراً من يوم الثلاثاء 18 يناير 2022.

وذكرت تداول في بيان، اليوم الأحد، أن تداول "الوسائل الصناعية" برمز تداول 9525 وبالرمز الدولي SA15GG9KKQH9.

مادة اعلانية

وأشارت "تداول" إلى أن حدود التذبذب السعرية اليومية صعودا ونزولا بنسبة 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند صعودا ونزولا 10%.

وأعلنت شركة فالكم للخدمات المالية، عن إتمام عملية الطرح لعدد 2.5 مليون سهم تمثل 10% من رأسمال شركة الوسائل الصناعية في السوق الموازية "نمو".

وذكرت فالكم أن سعر الطرح بلغ 19 ريالا سعوديا للسهم الواحد، وبلغت نسبة التغطية 16.2 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة خلال فترة الطرح.

ويبلغ رأسمال الشركة المُصدر 250 مليون ريال، موزعا على 25 مليون سهم عادي، بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم.