تغطية طرح "الوسائل الصناعية" في السوق السعودية 16.2 مرة 

أعلنت شركة فالكم للخدمات المالية، عن إتمام عملية الطرح لعدد 2.5 مليون سهم تمثل 10% من رأسمال شركة الوسائل الصناعية في السوق الموازية "نمو".

وذكرت فالكم في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أن سعر الطرح يبلغ 19 ريالا سعوديا للسهم الواحد، وبلغت نسبة التغطية 16.2 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة خلال فترة الطرح.

مادة اعلانية

وسوف تقوم شركة فالكم للخدمات المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب بإكمال الإجراءات اللازمة مع مجموعة تداول السعودية ومن ثم تحديد موعد إدراج أسهم.

وكان تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 16 و19 ريالا سعوديا للسهم الواحد.

يبلغ رأسمال الشركة المُصدر 250 مليون ريال، موزعا على 25 مليون سهم عادي، بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم.