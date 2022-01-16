سوق السعودية
تعيين رئيس تنفيذي جديد لشركة "أكسا التعاونية"
يباشر مهام عمله اعتباراً من اليوم
أعلنت شركة أكسا للتأمين التعاوني، اليوم الأحد، عن قرار مجلس إدارتها بتعيين خالد عبدالعزيز الشويعر بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على التعيين.
وقالت "أكسا التعاونية" في بيان على "تداول السعودية"، إن الرئيس التنفيذي الجديد يباشر مهام عمله اعتباراً من اليوم 16 يناير 2022.
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وأضافت أن خالد عبدالعزيز الشويعر تقلد عدداً من المناصب القيادية في الشركة على مدار الـ 16 عشر عاماً الماضية.
وأشارت إلى معرفته الواسعة بسوق التأمين السعودي وهو حاصل على زمالة معهد التأمين القانوني بالإضافة لعدد من الشهادات المهنية المتخصصة في الإدارة، المالية، الحوكمة والالتزام.
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