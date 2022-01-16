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توقف مجمع "ناتبت" التابعة لـ"اللجين" بسبب أعمال الصيانة

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ناتبت السعودية
ناتبت السعودية
سوق السعودية

توقف مجمع "ناتبت" التابعة لـ"اللجين" بسبب أعمال الصيانة

تسهم أعمال الصيانة في رفع مستوى كفاءة الإنتاج وتحقيق الخطط التشغيلية المستقبلية

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة اللجين القابضة، أن مجمع شركتها التابعة (ناتبت) لإنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين سيتوقف لأعمال الصيانة الدورية.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن إجراء أعمال الصيانة الدورية يأتي حسب المعايير الصناعية المتبعة للصيانة الروتينية والوقائية.

وسوف تسهم أعمال الصيانة في رفع مستوى كفاءة الإنتاج والاعتمادية وتحقيق الخطط التشغيلية المستقبلية.

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وقررت الشركة بدء بتنفيذ أعمال الصيانة الميكانيكية اعتباراً من غد الاثنين 17 يناير حتى تاريخ 6 فبراير 2022.

وتابعت الشركة: "إن فترات التوقف للصيانة الدورية لا يتم اعتبارها خسارة في الإنتاج والإيرادات، حيث إنها مخطط لها مسبقا وفقا للممارسات الصناعية المتعارف عليها ْوقد ضمن أثرها المالي عند إعداد موازنة عام 2022، سواء من حيث كمية الإنتاج أو الإيرادات المتوقعة".

وأشارت إلى أنه تحقيقا لالتزامات الشركة تجاه عملائها فقد تم أخذ جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي أي تأثير على التزامات الشركة تجاه عملائها، وسوف يتم الإعلان عن أية مستجدات أخرى في حينه.

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