مصرف الراجحي يجمع 6.5 مليار ريال من إصدار صكوك

أعلن مصرف الراجحي، اليوم الاثنين، عن انتهاء طرح إصدار صكوك من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي، وسيتم تسويتها بتاريخ 23 يناير 2022.

وقال المصرف في بيان على "تداول السعودية"، إن قيمة الطرح بلغت 6.5 مليار ريال، بعدد إجمالي للصكوك 6,500 صك بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار.

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وأضاف أن القيمة الاسمية للصك بلغت مليون ريال، ويبلغ عائد الصك 3.5% عائد ثابت سنوياً مدفوعة على أساس ربع سنوي اعتباراً من تاريخ الإصدار و حتى تاريخ 23 يناير 2027، وبعد ذلك سيُعدّل عائد الصك في تاريخ التعديل.

وأشار مصرف الراجحي إلى أنه لا يوجد تاريخ استحقاق.

كان مصرف الراجحي، قد أعلن عن عزمه إصدار صكوك من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي، من خلال طرح خاص داخل السعودية لدعم قاعدة رأس المال، وبدأ طرحها في 3 يناير 2022.