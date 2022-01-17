"المواساة" توصي بتوزيع 27.5% أرباحاً نقدية عن 2021
بواقع 2.75 ريال للسهم
أوصى مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2021، بإجمالي 275 مليون ريال، لعدد 100 مليون سهم.
وقالت "المواساة" في بيان على "تداول السعودية"، إن حصة السهم من التوزيع 2.75 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 27.5%.
ويكون تاريخ أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة والتي سيتم الإعلان عن تاريخ انعقادها لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.
وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع بعد انعقاد الجمعية العامة للشركة.
كانت "المواساة" حققت خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، أرباح بلغت 431 مليون ريال، مقابل 384.8 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2020، بنمو 12%.
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