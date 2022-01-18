أرامكو السعودية توقع 10 اتفاقيات خلال منتدى الاستثمار السعودي - الكوري

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، توقيع 9 مذكرات تفاهم، واتفاقية إضافية واحدة مع كيانات كورية، والتي تهدف إلى تعزيز hستراتيجيتها في قطاع التكرير والكيميائيات، ودعم تطوير حلول طاقة الهيدروجين، فضلًا عن إيجاد خيارات تمويلية جديدة للشركة.

وجرت مراسم التوقيع خلال فعاليات منتدى الاستثمار السعودي - الكوري الذي عُقد في الرياض، واستضافته وزارة الاستثمار السعودية، وحضره الرئيس مون جيه إن، رئيس جمهورية كوريا، ورئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر، وكبار المديرين التنفيذيين للشركات في البلدين.

مادة اعلانية

وقعت أرامكو اتفاقية مع شركة دوسان للصناعات الثقيلة والإنشاءات في كوريا، وشركة الاستثمارات الصناعية في المملكة (دسر). وتهدف هذه الشراكة إلى إنشاء مصنع لصب وتشكيل المعادن يمكن أن يزود الشركات المصنِّعة في المملكة بالمعدات الصناعية والتجهيزية مثل الصمامات، والمضخات، والضواغط، ورؤوس الآبار، وقطع توصيل خطوط الأنابيب، والمبادلات الحرارية، وتوربينات الغاز والرياح بهدف تعزيز المحتوى المحلّي.

ويستهدف المشروع المشترك المخطط له إنتاج 60 ألف طن سنويًا، ويرتكز أساسًا إلى صب وتشكيل الرمل وفقًا لعمليات القالب المفتوح، بالإضافة إلى إمكانات المعالجة الآلية. كما أن لديه القدرة على إمداد الشركات المصنّعة للمعدات الأصلية في مجالات الحفر وأجهزته، والعمليات البحرية، والمحركات، مع إمكانية التوسّع في السوق الخليجية.

وتشمل الاتفاقيات أيضًا مذكرات تفاهم مع عددٍ من شركات الطاقة في كوريا، شركة الطاقة الكهربائية الكورية (كيبكو)، وإس أويل، وبوسكو، وهيونداي أويل بنك، وشركة لوت كيميكال الكورية، وذلك في إطار استكشاف فرص التعاون المحتملة في توريد ونقل واستخدام واعتماد الهيدروجين والأمونيا. وتخطط الشركات أيضًا لدراسة جدوى تحويل الأمونيا المصدرة إلى هيدروجين - وهي عملية تعرف باسم التكسير الخلفي للأمونيا. ويمثل ذلك خطوة أولى نحو إنشاء مرفق إنتاج ضخم محتمل للهيدروجين والأمونيا في المملكة، والتي ستشمل أيضًا احتجاز الكربون وتخزينه.

وتم التوقيع على اتفاقية مع بنك التصدير والاستيراد الكوري (KEXIM) لبحث حلول تمويل إستراتيجية لدعم أنشطة الشركة التجارية والاستثمارية التي تشارك فيها الشركات الكورية.

وقال رئيس أرامكو السعودية المهندس أمين بن حسن الناصر إن هذه الاتفاقيات ستؤدي لاستكشاف المزيد من الفرص مع تركيزنا على 4 مجالات هي: تنمية طاقة الهيدروجين، وتقنيات التحويل المباشر للسوائل إلى كيميائيات، وتشكيل وصب المعادن، وكذلك التعاون في مجال التمويل مع بنك الصادرات والواردات الكوري.

وأوضح الناصر أن أرامكو تُعتبر أكبر مورد للنفط إلى كوريا، كما أن لديها استثمارات إستراتيجية دولية في كوريا ضمن منظومتها العالمية للتكرير والكيميائيات، ومن أبرز تلك الاستثمارات مصفاة إس أويل، وكذلك مصفاة بنك هيونداي. وبالإضافة لذلك هناك شراكة مهمة مع كوريا في مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية في رأس الخير.

وتهدف الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون بين أرامكو السعودية والشركات الكورية، وفتح فرص جديدة في مجالات التقنيات المتقدمة، والبناء، والتمويل.

وتم التوقيع على اتفاقية دوسان ودسر، لإنشاء مصنع لصب وتشكيل المعادن في المملكة.

وشملت مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها في مجال التقنية والتمويل والاستثمارات ما يلي:

شركة الطاقة الكهربائية الكورية (كيبكو) - نية لدراسة سلسلة توريد الأمونيا.

إس أويل - اتفاقية لاستكشاف التعاون المحتمل في مجال شراء الأمونيا والخدمات اللوجستية.

إس أويل - اتفاقية لاستكشاف فرص التعاون في مجال البحث والتطوير لحلول طاقة الهيدروجين

اتفاقيتان منفصلتان مع بوسكو، وهيونداي أويل بنك لتبادل المعلومات واستكشاف التعاون المحتمل في مجال الأمونيا الزرقاء والهيدروجين الأزرق.

إتش 2 كوريا - اتفاقية لتبادل المعلومات حول شهادة الهيدروجين والمتطلبات التنظيمية.

إس أويل - اتفاقية لتبادل المعلومات المتعلقة بتقنية أرامكو السعودية لتحويل النفط الخام إلى كيميائيات واستكشاف سبل التعاون المحتملة.

بنك التصدير والاستيراد الكوري (KEXIM) - اتفاقية لحلول تمويلية إستراتيجية.

إس أويل - اتفاقية للتعاون في استثمار رأس المال وتمويل بدء التشغيل.