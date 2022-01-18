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أسمنت اليمامة تنوي بيع خط الإنتاج السادس بمصنعها الحالي

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أسمنت اليمامة
شركة أسمنت اليمامة
سوق السعودية

أسمنت اليمامة تنوي بيع خط الإنتاج السادس بمصنعها الحالي

تبلغ طاقته الإنتاجية 3 آلاف طن كلنكر يومياً

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أسمنت اليمامة عن نيتها بيع خط الإنتاج السادس بالمصنع الحالي بكامل ملحقاته التي تبلغ طاقته الإنتاجية 3 آلاف طن كلنكر يومياً.

وقالت أسمنت اليمامة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن ذلك تماشياً مع خطة الشركة للانتقال إلى موقع المصنع الجديد، مشيرة إلى استهلاك الخط بالكامل دفترياً.

وأوضحت أنه لن يكون لهذا القرار أي تأثير على وفاء الشركة بالتزاماتها تجاه الغير، وسيتم الإفصاح عن الأثر المالي لاحقاً.

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كانت الشركة قد أعلنت في أبريل 2021، عن نقل وتركيب الخط السابع من المصنع القديم في جنوب مدينة الرياض إلى موقع المصنع الجديد في الحلال الشمالية بمحافظة الخرج التابعة لمنطقة الرياض، وتبلغ طاقة الخط الإنتاجية 10 آلاف طن كلنكر يومياً وبذلك ستصل الطاقة الإنتاجية بنهاية عام 2024 في الموقع الجديد 30 ألف طن كلنكر يومياً.

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