ارتفاع أرباح "الدريس" 37% في الربع الرابع إلى 54.1 مليون ريال

أظهرت النتائج المالية لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات "الدريس" ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 36.96% في الربع الرابع من 2021، لتصل إلى 54.1 مليون ريال، مقابل صافي ربح نحو 39.5 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "الدريس" بنسبة 14.13%، مقارنة بصافي ربح نحو 47.4 مليون ريال في الربع الثالث من 2021.

مادة اعلانية

وقالت "الدريس" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع صافي الربح خلال الربع الرابع من 2021، على أساس سنوي، يعود إلى زيادة المبيعات لقطاعي بترول وناقل بالرغم من زيادة خسائر غير محققة من إعادة تقييم الاستثمار بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، وانخفاض أرباح الاستثمار في المشروع المشترك وانخفاض الإيرادات الأخرى وزيادة المصاريف التسويقية والمصاريف العمومية والإدارية والمصاريف المالية ومصاريف الزكاة.

وأشارت الشركة إلى ارتفاع إجمالي الدخل الشامل خلال الربع الرابع من 2021 مقارنة مع الربع المماثل من العام 2020 بالرغم من زيادة خسائر إعادة قياس التزامات منافع الموظفين المحددة.

وحققت "الدريس" صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة نحو 176.8 مليون ريال في العام 2021، مقارنة بنحو 121.1 مليون ريال صافي أرباح في 2020، بزيادة 46%.

وبحسب بيان منفصل للشركة، فإن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع أرباح نقدية نحو 112.5 مليون ريال على المساهمين عن العام المالي 2021.

وأضافت أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح نحو 75 مليون سهم، وتبلغ حصة السهم من التوزيع 1.5 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 15%.

وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة والتي سيتم تحديد موعد انعقادها لاحقاً، وسيتم إعلان تاريخ التوزيع لاحقاً.