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أكبر ألماسة سوداء في العالم تصل إلى دبي

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ألماسة إنجما في دبي
ألماسة إنجما في دبي
دبي

أكبر ألماسة سوداء في العالم تصل إلى دبي

تم إدراجها كأكبر قطعة ألماس مصقولة في موسوعة غينيس القياسية في العام 2006

دبي - العربية.نت

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أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، عن تنظيم عرض حصري لواحدة من أكبر وأكثر قطع الألماس الأسوّد ندرة تحمل اسم "إنِجما" في بورصة دبي للماس.

وسيتم عرض هذه الماسة الاستثنائية، التي تزن 555.55 قيراط وتزدان بـ 55 وجهاً ساحراً، أمام الجمهور لأول مرة في دبي بمشاركة مجموعة من أبرز الشركات الناشطة في تجارة الألماس والأحجار الكريمة في دبي وجميع أنحاء العالم، ضمن عرض حصري تنظّمه دار "سوذبيز" للمزادات في بورصة دبي للماس.

وستشارك هذه الماسة الفريدة والأكبر عالمياً من أي نوع التي يتم طرحها في مزاد، في جولة عرض عالمية تنطلق من دبي مروراً بلوس أنجلوس وتنتهي في لندن، قبل أن يتم طرحها للبيع في مزاد إلكتروني مفرد خلال شهر فبراير القادم.

وتُعد "إنِجما" أكبر ألماسة سوداء عالمية ذات لون طبيعي، وذلك وفقاً للتقارير الصادرة عن مؤسسة "غوبلين" والمعهد الأميركي للأحجار الكريمة، وذلك اعتباراً من العام 2004.

حمد بوعميم مدير عام غرفة دبي
حمد بوعميم مدير عام غرفة دبي

وقد تم إدراجها كأكبر قطعة ألماس مصقولة في موسوعة غينيس القياسية في العام 2006. ويأتي تصميم هذه الماسة النادرة مستوحىً من تميمة الحظ في منطقة الشرق الأوسط، التي ترتبط بالرقم خمسة وترمز إلى الحماية والقوّة والسلامة.

وتتوقع دار سوذبيز بيع الألماسة مقابل خمسة ملايين جنيه إسترليني على الأقل (6.8 مليون دولار)، كما تخطط دار المزادات لقبول العملات المشفرة كوسيلة دفع محتملة أيضاً.

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