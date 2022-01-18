.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ألماسة من خارج كوكب الأرض معروضة للبيع.. قُدّرت بهذا السعر!

  • الخط
ألماسة إنجما
ألماسة إنجما
ثروات

ألماسة من خارج كوكب الأرض معروضة للبيع.. قُدّرت بهذا السعر!

تحمل 55 وجها

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشفت دار المزادات سوثبيز دبي، النقاب عن ألماسة من خارج الكرة الأرضية. وأطلقت دار سوذبيز اسم "إنجما"، على الألماسة السوداء البالغ وزنها 555.55 قيراط، حيث يُعتقد أنها أتت من الفضاء الخارجي.

وعُرضت الجوهرة النادرة يوم الاثنين في مؤتمر صحافي كجزء من جولة في دبي ولوس أنجلوس قبل أن تُطرح في مزاد علني في فبراير المقبل في لندن، وفقاً لما ذكرته وكالة "أسوشيتيد برس"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتتوقع دار سوذبيز بيع الألماسة مقابل خمسة ملايين جنيه استرليني على الأقل (6.8 مليون دولار)، كما تخطط دار المزادات لقبول العملات المشفرة كوسيلة دفع محتملة أيضاً.

بين الأغلى على الإطلاق.. بيع ألماسة "البتراء" مقابل مليون دولار للقيراط قصص اقتصادية ثروات بين الأغلى على الإطلاق.. بيع ألماسة "البتراء" مقابل مليون دولار للقيراط

من جانبها، قالت أخصائية المجوهرات في سوذبيز دبي، صوفي ستيفنز، إن وزن الألماسة مع حملها لـ 55 وجها، يعد علامة جيدة تضيف إلى قيمتها، مشيرة إلى اعتقاد البعض في منطقة الشرق الأوسط في قوة الرقم "خمسة".

وأضافت ستيفنز أيضاً أن الألماس الأسود من المحتمل أن يكون من الفضاء الخارجي.

وأوضحت: "نعتقد أنها تشكلت من خلال أصول خارج كوكب الأرض، مع اصطدام النيازك بالأرض وتشكيل تصريف كيميائي للبخار أو أنها قادمة بالفعل من النيازك نفسها".

ويعد الألماس الأسود، المعروف أيضاً باسم كاربونادو، نادرا للغاية، ولا يوجد بشكل طبيعي إلا في البرازيل ووسط إفريقيا.

ويدعم النظرية التي ترجح أصل الألماسة إلى الفضاء الكوني، في احتوائها على نظائر كربون نادرة ونسبة هيدروجين عالي المستوى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أرقام صادمة تكشفها الأمم المتحدة عن تداعيات كورونا على سوق العمل في 2022 أرقام صادمة تكشفها الأمم المتحدة عن تداعيات كورونا على سوق العمل في 2022
اكتشف المزيد