أرباح "سدافكو" الفصلية تهبط 14.9% إلى 54.6 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"، عن انخفاض أرباح الربع الثالث من العام المالي 2021-2022 بنسبة 14.9% إلى 54.57 مليون ريال، مقابل 64.17 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وارتفع صافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة بنسبة 1.6% خلال الربع المنتهي في 31 ديسمبر 2021، قياسا على أرباح بقيمة 53.7 مليون ريال بالربع السابق له.

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وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، أنها واجهت تحديات خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي تمثلت في ارتفاع أسعار المواد الخام، والتكاليف اللوجستية الدولية وتكاليف البيع والتوزيع.

وتوقعت الشركة أن يستمر ارتفاع تكاليف المواد الخام والخدمات اللوجستية في نفس الاتجاه على أقل تقدير خلال النصف الأول من عام 2022.

وتابعت الشركة: "على الرغم من جائحة كورونا وظهور متحور أوميكرون، قمنا بتغطية احتياجاتنا من المواد الخام الأساسية كإجراء استراتيجي نتيجة الاضطرابات السابقة في الخدمات اللوجستية الدولية. بالإضافة إلى زيادة أسعار بيع منتجاتنا الرئيسية".

ونمت المبيعات بنسبة 8% خلال الربع الثالث إلى 520 مليون ريال، مقابل 482 مليون ريال في الربع السابق نتيجة الجهود المبذولة في التوزيع المباشر للقطاعات الرئيسية.

وذكرت الشركة أن هامش الربح البالغ 30.8% لا يزال قويا على الرغم من ضغوطات التضخم المالي.

وعلى صعيد نتائج فترة التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2021، سجلت أرباح الشركة بعد الزكاة نحو 146.27 مليون ريال، قياسا على 204.96 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض 28.6%.