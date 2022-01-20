شاومي تستعد لإطلاق هاتفها القابل للطي.. وهذا سعره المتوقع

تستعد شركة شاومي الصينية، لإطلاق هاتف ذكي جديد قابل للطي بشكل صدفي للتنافس مع هاتف سامسونغ الأحدث Galaxy Z Flip 3.

ونقلت تقارير صحافية، عمل شركة شاومي على تصميم هاتف جديد ذكي قابل للطي بتصميم مختلف، يحقق طموحات ورغبات عشاق العملاق الصيني.

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وحسب التقارير، فإن الهاتف الذكي Xiaomi القابل للطي القادم سيعمل بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

وحتى الآن لم تعلن "شاومي" رسميا عن هاتفها الجديد المرتقب.

وكان هاتف Galaxy Z Flip 3الذي تنتجه سامسونغ، استحوذ مؤخرًا على قطاع الأجهزة القابلة للطي.

وحسب التسريبات، سيحمل هاتف شاومي الجديد اسم Xiaomi Mix Flip ، وسيتم تشغيل هاتف Xiaomi Foldable Smartphone بواسطة معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. .

وسيحتوي الهاتف على شاشة OLED الداخلية المطوية التي ستوفر معدل تحديث عاليًا يبلغ 120 هرتز.

وأطلقت شاومي أحدث هواتفها الذكية من 12 سلسلة مع نفس شريحة Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1، ودعم الشحن السريع 120 W، وتتميز الهواتف الذكية من سلسلة Xiaomi 12 بمجموعة رائعة من الميزات الأخرى والمواصفات المتميزة، كما أنه يعد تقديم تحديث 120 هرتز على شاشة قابلة للطي أمرًا ملحوظًا بشكل خاص.

وحسب التسريبات، سيتم طرح الهاتف للجمهور بسعر تنافسي يبلغ 1000 دولار أمريكي، وهو أقل سعر لهاتف قابل للطي.