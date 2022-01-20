يونيليفر لن تحسن عرضها المرفوض لشراء وحدة غلاكسو
بعد رفض عرضها الأخير للمرة الثالثة بقيمة 68 مليار دولار
أكدت شركة يونيليفر، أنها تخلت عن خططها لرفع قيمة عرضها للاستحواذ على وحدة المنتجات الاستهلاكية للرعاية الصحية المملوكة بشكل مشترك بين مجموعتي الأدوية غلاكسو سميث كلاين وفايزر.
جاء ذلك بعد أن كانت يونيليفر، قد أعلنت عن نيتها لجمع تمويل إضافي ورفع قيمة العرض مجددا، بعد أن رُفض عرضها الأخير للمرة الثالثة لشراء هذه الوحدة بقيمة 68 مليار دولار.
وكانت شرك غلاكسو قد أعلنت أنها رفضت عرض يونيليفر باعتباره منخفضا للغاية، وأضافت أنها ملتزمة بخطط لفصل وبيع مجموعة من العلامات التجارية بدلا من بيع الوحدة كاملة.
وارتفع سهم يونيليفر 1.6% بعد أن تخلت عن خططها للشراء، قائلة إنها لن ترفع عرضها البالغة قيمته 50 مليار جنيه إسترليني (68 مليار دولار) الذي رفضته غلاكسو سميث كلاين سابقا.
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