غلاكسو ترفض عرضا للاستحواذ بـ 68 مليار دولار

رفضت شركة غلاكسو سميثكلاين GSK، عرضاً من شركة يونيليفر لشراء وحدة رعاية صحية للمستهلكين في شركة الأدوية العام الماضي قيمت الشركة بنحو 50 مليار جنيه إسترليني (68 مليار دولار).

وقالت غلاكسو في بيان يوم السبت إنها تلقت 3 عروض مرفوضة من شركة يونيليفر لأعمال الرعاية الصحية الاستهلاكية، كان آخرها في 20 ديسمبر مقابل 41.7 مليار جنيه نقدا و8.3 مليار جنيه في أسهم يونيليفر.

مادة اعلانية

وأشارت الشركة في بيان، إلى رفضها للعروض الثلاثة لأنها قللت بشكل أساسي من قيمة أعمال الرعاية الصحية الاستهلاكية وآفاقها المستقبلية"، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

ولا تزال شركة يونيليفر مهتمة ويمكنها العودة بعرض جديد، على الرغم من عدم اتخاذ قرار نهائي، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات تحدثت لوكالة "بلومبرغ"، كما لا يزال مجلس إدارة شركة غلاكسو يفضل خطة طرح النشاط تجاري الذي يتضمن علامات تجارية مثل معجون أسنان سنسوداين ومسكنات الألم أدفيل في شركة منفصلة عن الشركة الأم.

وسيصنف الاستحواذ المحتمل بين أكبر صفقات الاستحواذ على مستوى العالم منذ بداية جائحة فيروس كورونا، ويأتي في وقت بلغ فيه نشاط الاندماج والاستحواذ أعلى مستوياته على الإطلاق. ومن شأن الصفقة أن تسرع من تحول اثنتين من أكبر الشركات في المملكة المتحدة، حيث تواجه كل واحدة منها ضغوطاً من المساهمين لتحسين الأداء.

ومع تقييم المحللين لأعمال المستهلكين في غلاكسو بما يصل إلى 48 مليار جنيه إسترليني، فمن المرجح أن يتضمن أي عرض ناجح من شركة يونيليفر علاوة كبيرة فوق هذا المستوى، بالإضافة إلى النظر في أوجه التآزر، لإغراء شركة غلاكسو بعيداً عن خطة الانقسام، والتي هي بالفعل في مرحلة متقدمة.

وتعد محفظة الأسنان الخاصة بشركة غلاكسو، عامل الجذب الرئيسي في محفظة المستهلكين بالشركة، حيث تقدم أكبر معدل نمو لأن جميع الشركات والعلامات التجارية الأخرى تقريباً إما تفقد زخمها أو تنمو ببطء.

واتخذت وحدة صحة المستهلك شكلها الحالي في عام 2019 بعد صفقة مع شركة فايزر، التي تحتفظ بحصة أقلية. حيث قالت غلاكسو إنها تتوقع أن تحقق الوحدة "نمواً سنوياً في المبيعات العضوية في حدود 4% -6% على المدى المتوسط".