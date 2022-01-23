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"البحري" تبدأ تشغيل أول محطة عائمة لتحلية المياه على الساحل الغربي للسعودية 

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الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
سوق السعودية

"البحري" تبدأ تشغيل أول محطة عائمة لتحلية المياه على الساحل الغربي للسعودية

قرب ميناء الشقيق بتكلفة 760 مليون ريال

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري"، اليوم الأحد، عن بدء تشغيل التجريبي اليوم للمحطة العائمة الأولى لتحلية المياه قرب ميناء الشقيق على الساحل الغربي للسعودية، طبقاً لاتفاقية سابقة موقعة مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

وذكرت "البحري"، في بيان على "تداول السعودية"، أنه تم الأخذ بالاعتبار في التصميم أن يتم نقل البوارج بحسب احتياجات المناطق على مستوى المملكة.

وأضافت أن هذه المحطات ستسهم في ضمان استمرارية وفرة المياه المحلاة بمستويات عالية وباعتماد أفضل المعايير والأنظمة المحلية والعالمية المطبّقة.

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وأوضحت أنه لا يوجد تغيير في إجمالي التكلفة المعلن سابقاً البالغة نحو 760 مليون ريال.

وأشارت إلى أنه من المتوقع انتهاء المشروع في الربع الرابع من 2022، مضيفة أن التأخر عن الموعد المُعلن سابقاً وهو الربع الأول من 2021، يعود إلى جائحة كورونا وتداعياتها.

كانت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري"، قد وقعت اتفاقية توريد المياه المحلاة من المحطات المتنقلة العائمة إلى خزانات محطات التحلية مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، تتضمن إنشاء 3 محطات عائمة (بوارج) لتحلية المياه، وتوريد المياه المحلاة من البوارج إلى خزانات محطات التحلية بمقدار 50 ألف متر مكعب في اليوم لكل محطة (بسعة إجمالية 150 ألف متر مكعب في اليوم).

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