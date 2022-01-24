"تعليم ريت" يوزع 1.2% أرباحاً نقدية عن الربع الرابع

أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، اليوم الاثنين، عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق تعليم ريت عن الربع الرابع من 2021، بواقع 6.12 مليون ريال توزع على 51 مليون وحدة.

وقالت "السعودي الفرنسي" في بيان على "تداول السعودية"، إن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.12 ريال، بنسبة توزيع إلى السعر الأولي للوحدة 1.2%.

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وتبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 1.1% كما في 30 يونيو 2021.

وتكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 30 يناير 2022، وسيتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل.