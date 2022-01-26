أرباح دبي الإسلامي ترتفع 39% إلى 4.4 مليار درهم في 2021

أعلن بنك دبي الإسلامي، المدرج في سوق دبي المالي، اليوم الأربعاء، عن نتائجه المالية للفترة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021.

وارتفع صافي ربح البنك بنسبة 39% على أساس سنوي ليصل إلى 4.406 مليار درهم، مقابل 3.160 مليار درهم في عام 2020، على الرغم من تراجع إجمالي الدخل والذي يعود بشكل أساسي لظروف تدني المعدلات باستمرار وسداد الدفعات الكبيرة للشركات خلال العام.

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حافظت الإيرادات التشغيلية على استقرارها عند 9.422 مليار درهم مقابل 9.471 مليار درهم في عام 2020، نتيجة الإدارة الفعالة للتكاليف مقابل التمويل.

واستمر انخفاض النفقات التشغيلية بنسبة 7% على أساس سنوي من 2.728 مليار درهم إلى 2.529 مليار درهم مع استمرار جهود بناء الكفاءة.

وتحسن الأرباح قبل مخصصات انخفاض القيمة بزيادة بنسبة 2% على أساس سنوي لتصل إلى 6.892 مليار درهم مقابل 6.743 مليار درهم في عام 2020.