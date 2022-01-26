موديز ترفع تصنيف "ميدغلف" إلى الفئة Ba1
وتغير نظرتها المستقبلية من تصنيف قيد المراجعة إلى إيجابية
أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف"، اليوم الأربعاء، عن رفع وكالة التصنيف الائتماني الدولية موديز تصنيف القوة المالية للتأمين الخاص بالشركة من الفئة B1 إلى الفئة Ba1.
وقالت "ميدغلف" في بيان على "تداول السعودية"، إن "موديز" غيرّت النظرة المستقبلية للشركة من تصنيف قيد المراجعة إلى إيجابية؛ وذلك بحسب تقريرها الصادر أمس الثلاثاء.
وأضافت أن تصنيف القوة المالية للتأمين يعكس قوة مكانة "ميدغلف" السوقية وعلامتها التجارية، كونها رابع أكبر شركة في سوق التأمين السعودي، بحصة سوقية تبلغ 6.7% من إجمالي الأقساط المكتتبة في عام 2020، إضافةً إلى علامتها التجارية القوية خاصة في مجال التأمين الصحي.
وأضافت أنه يعكس كذلك جودة الأصول والمدعومة باستراتيجية استثمارية متحفظة كما يتضح من خلال تخفيض نسبة الأصول عالية المخاطر بنسبة بلغت 44.9% من حقوق الملكية المجمعة "المساهمين وحملة الوثائق" في نهاية عام 2020، وتتوقع وكالة "موديز" أن تتحسن إلى أقل من 40% في نهاية عام 2021.
ويعكس التصنيف انخفاض مخاطر كفاية الاحتياطي، الذي يعكس هيمنة مجال عمل تسوية المطالبات بفترة قصيرة على مزيج أعمال الشركة.
وأوضحت "ميدغلف"، أنه مع ذلك، فإن نقاط القوة هذه مقيّدة جزئياً بتركيز الشركة على تأمين المركبات والتأمين الصحي، وهما أكثر المنتجات تنافسيةً في سوق التأمين السعودي.
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