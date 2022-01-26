"أدنوك" العلامة التجارية الأولى في الإمارات بقيمة 47 مليار درهم

حافظت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" خلال عام 2022 على مكانتها باعتبارها العلامة التجارية الأكثر قيمة في دولة الإمارات للعام الرابع على التوالي وفقاً لتقرير أصدرته "براند فاينانس" المؤسسة العالمية المستقلة والمتخصصة في تقييم العلامات التجارية والاستشارات الاستراتيجية للشركات.

وتم تقييم علامة أدنوك التجارية بقيمة 12.76 مليار دولار ما يعادل 47 مليار درهم مما يعني نمواً بواقع 19% بالمقارنة مع العام الماضي وأكثر من 174% منذ عام 2017.

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وتربعت علامة الشركة التجارية على المرتبة الأولى في دولة الإمارات والمرتبة الثانية بين العلامات التجارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمرتبة التاسعة ضمن قائمة العلامات التجارية العشر الأعلى تصنيفاً على صعيد شركات النفط والغاز العالمية.

وتعُرَّف قيمة العلامة التجارية بأنها صافي العائد الاقتصادي الذي يحصل عليه المالك عند ترخيص علامته التجارية في السوق المفتوحة. ويتم تقييم قوة العلامة التجارية من خلال مجموعة من المعايير والعوامل التي تشمل الأداء التشغيلي والتجاري والمرونة وحقوق المساهمين والأداء التجاري وأنشطة التسويق والاتصال. ويتم استخدام قيمة العلامة التجارية في تحديد نسبة مساهمة قوة العلامة التجارية في إيرادات الشركة.

وتعمل "أدنوك " على تنفيذ استراتيجية طموحة للنمو الذكي تهدف من خلالها إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الهيدروكربونية في إمارة أبوظبي بشكل مسؤول وتعزيز القيمة وزيادة الربحية والعائد الاقتصادي لدولة الإمارات، وذلك من خلال زيادة أنشطة الاستكشاف والتطوير والإنتاج والتوسع في نشاطاتها في مجالات التسويق والإمداد والتداول والتكرير والبتروكيماويات.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة أدنوك اعتمد في ديسمبر الماضي استراتيجية الشركة في مجال قطاع الطاقة الجديدة التي تهدف للحد من البصمة الكربونية لعملياتها والاستفادة من فرص النمو والتطور في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين وأنواع الوقود الأخرى منخفضة الكربون إضافة لخطة عمل أدنوك لزيادة استثماراتها الرأسمالية إلى 466 مليار درهم "127 مليار دولار" للسنوات الخمس القادمة " 2022 - 2026 " لتمكين تنفيذ استراتيجيتها المتكاملة للنمو الذكي 2030.