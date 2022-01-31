اكتتاب أنابيب الشرق.. تخصيص 3 أسهم للفرد بـ تغطية 16.1 مرة

أعلنت اليوم الاثنين، شركة الأهلي المالية بصفتها مستشارا ماليا، ومدير سجل الاكتتاب ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي لشركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة عن إتمام عملية الطرح لفئة الأفراد وتخصيص 3 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص تبلغ 0.0173% على أساس تناسبي علماً أنه قد تم تجميع كسور الأسهم وتخصيصها بشكل تنازلي بدءاً من الطلبات الأعلى بواقع سهم لكل طلب حتى نفاذها.

وطرحت الشركة 6.3 مليون سهم تمثل 30% من رأس مال الشركة خصص 90% منها للمؤسسات المشاركة و10% للأفراد، وفقا لبيان الشركة على تداول السعودية.

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وكانت فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد قد بدأت في يوم الاثنين الموافق 24 يناير 2022م وانتهت في يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير 2022م باكتتابهم في كامل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة والبالغة 630 ألف سهم بنسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 80 ريالاً سعودياً للسهم الواحد، وذلك من خلال الجهات المستلمة.

وبلغ عدد المشاركين من المكتتبين الأفراد نحو 209,452 مستثمرا، وتم تغطية اكتتاب الأفراد 16.1 مرة.

وبلغت القيمة الإجمالية لطلبات الأفراد حوالي 810.8 مليون ريال.