اليوم.. بدء اكتتاب الأفراد في طرح "المعدات الطبية"

تنطلق اليوم الاثنين عملية الاكتتاب لشريحة الأفراد لشركة دار المعدات الطبية والعلمية وتستمر إلى 3 فبراير، حيث سيتم تخصيص 600 ألف سهم عادي تمثل 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للأفراد كحد أقصى.

وجرى إتمام عملية بناء سجل الأوامر، أمس الأحد، لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة، بنسبة تغطية نحو 65 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة، وتم تحدد سعر الطرح النهائي بـ 52 ريالاً للسهم الواحد.

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وبدأت فترة الاكتتاب للمؤسسات وعملية بناء سجل الأوامر في طرح شركة "دار المعدات الطبية والعلمية" يوم 17 يناير 2022، وذلك في طرح 6 ملايين سهم من أسهمها في سوق السعودية، تمثل 30% من رأسمال "المعدات الطبية" البالغ 200 مليون ريال، وذلك لمدة أحد عشر يوما.

كانت شركة "الاستثمار كابيتال"، قد أعلنت أن النطاق السعري لأسهم الطرح تحدد بين 45 ريالا و52 ريالا للسهم الواحد.